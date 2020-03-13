Пиар-менеджер Началовой раскрыла подробности съемок фильма о певице

Бывший пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева призналась, что певицу, с которой проработала почти полтора десятка лет, она запомнила самой разной. При этом у нее очень хорошо отложился в памяти голос Юлии в последние дни ее жизни.

Исаева дала Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью, в котором раскрыла некоторые подробности съемок фильма о Началовой, который будет показан на Первом канале в рамках нового вечернего шоу «Док-Ток» в годовщину смерти известной телеведущей и актрисы.

Юлия Началова трагически скончалась 16 марта 2019-го в московской Боткинской больнице — на фоне различных проблем со здоровьем. Юлии было всего 38 лет...

«Я сразу одобрила идею Первого канала снять фильм о Юле»

— Анна, так понимаю, мы увидим не совсем привычный жанр для российского телезрителя — смесь художественного кино и документального?

— Я бы назвала это докудрамой, посвященной определенным событиям из биографии Началовой. Это — восстановление некоторых фактов ее жизни в игровой форме, с помощью артистов. Все остальное базируется на интервью, которые дали близкие люди, и их было много, — создатели фильма поговорили со всеми: с членами семьи, со мной, с директорами, которые в последние годы работали с Юлией. То есть со всеми теми людьми, которым действительно есть что рассказать о ее жизни.

— Какой примерно период затронут в фильме?

— В нем как бы восстановлены довольно-таки продолжительные по времени события. Из последних лет пятнадцати, наверное.

— Кто именно придумал снять такой фильм?

— Это был тяжелый период — не стало Юли, и нам было не до каких-то там идей. Первый канал пригласил на переговоры, и тогда прозвучало подобное предложение. Первым человеком, туда зашедшим, была я. Послушала руководство канала, сразу же одобрила идею и сказала «да», не вникая даже в детали.

Потом, естественно, уже была более конкретная разработка, и создатели фильма встречались с членами семьи Юли, оговаривали все моменты.

— Кто выбирал и утверждал актрису на роль Началовой?

— В кастинге мы участия не принимали.

— В итоге была выбрана Марина Орлова. Как считаете, она похожа на свою героиню?

— Знаете, вообще не имеет никакого смысла это обсуждать, потому что никто не может быть на кого-то похожим, в данном случае — на Юлю. Может быть только некое отдаленное сравнение. Где-то как-то можно похоже повернуться, и актер, конечно, должен уметь это делать. И Орлова умеет.

Были моменты во время съемок, когда она вдруг повернулась спиной, и нам показалось, что это очень похоже. Потом вдруг повернулась боком, и снова показалось — похоже.

Но, понимаете, такой вопрос «похожа-не похожа» нам кажется немного неестественным. У нас еще настолько свежо в памяти то, какой была Началова, поэтому сложно кого-то сравнивать с ней. Хотя Марина, безусловно, с ролью справилась.

«У Началовой было много знаковых событий в жизни»

— Какие-то острые темы в фильме затрагиваются? Все-таки ходило, да и до сих пор ходит немало всяких слухов, а еще были тяжелые события в жизни Началовой.

— Какие события вы имеете в виду?

— Ну, взять, например, все, что связано с ее первым мужем...

— Мы и при живой-то Юле вообще никогда о нем не говорили. Но вот ее не стало, и сразу столько внимания уделяется первому мужу (Дмитрию Ланскому, с которым Юлия Началова прожила с 2001 по 2004 годы. — Прим. ФАН). Это же юношеский брак. Чего его обсуждать? У кого не было такого брака-то? Да у большей части людей были такие дурацкие браки!

И вот мы упираемся рогом в этого самого мужа! Да у Юли в жизни было достаточно знаковых событий, о которых имеет смысл говорить. А не о ее первом муже.

— Вы имеете в виду, прежде всего, то, что связано с творчеством?

— Не только. В этом фильме есть много самых разных биографических моментов. Хотя нет, например, огромного куска ее жизни, связанного с Америкой. Вот эту часть не сняли. Хотя мы об этом, так или иначе, говорим. Была идея поехать в США, пообщаться с американскими продюсерами, которые там с ней работали (в 2010 году Юлия Началова записала в Соединенных Штатах англоязычный альбом под названием Wild Butterfly («Дикая Бабочка»). — Прим. ФАН). Но потом как-то все сошло на нет.

Если смотреть с точки зрения творчества, то, конечно, совсем уж маленькую Юлю (она начала петь на профессиональной сцене с пяти лет. — Прим. ФАН) в фильме не показывают.

Зато есть период ее становления на сцене — это очень важный момент в ее жизни. Или другой — когда семья Началовых ради Юли переезжает из Воронежа в Москву. Вот что ценно, а не ее первый муж, понимаете? После него были и второй, и третий, и могло быть еще с десяток...

— Но народ, вы же сами видите, по-прежнему обсуждает личную жизнь Началовой.

— Народ обсуждает то, о чем пишут журналисты. Если вы будете писать о другом, то и народ будет именно это обсуждать.

Признаюсь, что очень трогает в фильме все то, что касается лично меня. Я отдала для него просто часть себя. Так и есть на самом деле. Например, я поделилась с создателями своими уникальными переписками с Юлей. И вот это для меня тоже важный момент.

— Несложно догадаться, что было самым тяжелым во время съемок.

— Да, мы все не можем спокойно смотреть ту часть фильма, которая относится к пребыванию Началовой в больнице и к ее смерти. Безусловно, всю семью, всех близких людей это сильно трогает. Мы плакали, пока снимался фильм. Плакали во время съемок, плакали во время записи программы «Док-Ток». Нас это очень ранит. И маму Юли, и папу, и меня, и Ларису Александровну Долину (известную российскую певицу, крестную мать дочери Юлии Началовой и Евгения Алдонина Веры, родившейся в 2006 году. — Прим. ФАН). Мы сидели и не могли сдержать слез, передавали друг другу салфетки.

«Помню ее голос из последних дней жизни»

— Вы долго работали вместе с Юлей?

— Да, дольше, чем все остальные. Лет, наверное, 13 или 14, а знакома я была с ней лет 20. Я Юлю знала еще с ее первого брака, она как раз вышла замуж за Ланского. Я же тогда работала пресс-секретарем (другого не менее известного российского певца) Олега Газманова. Мы часто контактировали с Началовой за кулисами, общались.

К примеру, очень хорошо помню, как встречались с ней и Ланским после концерта в Кремле по поводу какого-то праздника, по-моему, 23 февраля. Хорошо помню Юлю также и на «Славянском базаре» (международный фестиваль искусств, по традиции ежегодно проходящий в белорусском Витебске. — Прим. ФАН). Мы там тоже неоднократно сталкивались за кулисами и разговаривали.

А потом, когда Началова решила выйти замуж за своего второго и, считаю, основного, мужа, Алдонина, я уже была человеком, который «делал» им свадьбу в концертном зале «Россия». Вот с того момента мы и начали сотрудничать.

— Вам этот вопрос наверняка задавали уже не раз, но все-таки, думаю, это очень важно. Какой вы запомнили Юлию, какой она осталась у вас в памяти?

— Очень разной. Дело в том, что когда ты общаешься с человеком довольно долгое время, то не можешь выделить какую-то одну характерную черту, понимаете? Когда ты видишь человека в быту, в семье, на сцене — он всегда разный. Поэтому она у меня в памяти очень разная.

Еще я помню много ярких и смешных моментов. Мы любили повеселиться, над чем-то похохотать, обсудить что-то смешное.

Однако помню, конечно, и какие-то трагичные вещи, связанные и с ее судьбой, и с личной жизнью, и, естественно, с болезнью.

Хорошо помню какие-то моменты, которые у нас были общими, потому что мы, например, одновременно стали мамами. У нас дружили дети.

Кроме того, помню моменты, когда вообще не было денег, и приходилось продавать Юлины украшения. Помню и то, когда деньги уже были, и она со мной ими делилась.

Помню разное. Всякое и разное.

Но самое главное, что я запоминаю об ушедших близких мне людях, — это их голоса. Поэтому очень отчетливо помню голос Юли из последних дней ее жизни...

Юлия Началова была госпитализирована 11 марта 2019 года в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу. У нее возникли осложнения в связи с подагрой и красной волчанкой, с которыми она боролась на протяжении многих лет, а также с высоким уровнем сахара в крови и начинавшейся гангреной ноги, развившейся после обычной натертости и самостоятельного применения препарата лидокаин.

Спустя двое суток стало известно, что певицу перевели на искусственную вентиляцию легких и ввели в медикаментозный сон. Утром 16-го числа Началовой провели операцию на ноге.

Но вечером того же дня Юлия скончалась — от заражения крови и сердечной недостаточности. 21 марта ее похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Программа «Док-Ток», которая выходит с понедельника по четверг, дебютировала на Первом канале чуть больше месяца назад. В ней рассказывают, как гласит официальный слоган, «истории, достойные экранизации». Ведущие — Ксения Собчак и Александр Гордон.