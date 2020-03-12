Огонь Олимпиады-2020 зажгли в Греции

Афины, 12 марта. Огонь XXXII летних Олимпийских игр 2020 года зажжен в Древней Олимпии 12 марта.

После этого начнется эстафета олимпийского факела, которая продлится восемь дней в Греции. 19 марта олимпийский огонь будет передан делегации оргкомитета Токио-2020.

По традиции, начинает эстафету греческий спортсмен. В этот раз впервые в истории игр эстафета начнется с женщины — олимпийской чемпионки по стрельбе из пистолета Анны Коракаки. Она, пройдя свой этап, передаст факел японскому спортсмену. Передача олимпийского огня пройдет возле памятника основателю современного олимпийского движения барону Пьеру де Кубертену, указал НСН.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, напомнили «Известия». В Олимпиаде примут участие примерно 12 тысяч атлетов из 205 стран мира.