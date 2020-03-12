Госдума России приняла поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Москва, 12 марта. Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета России на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, важно оперативно обеспечить финансирование социальных инициатив главы государства.

«Некоторые из них имеют обратную силу и начнут действовать уже с 1 января 2020 года. Например, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение выплаты при рождении второго ребенка», — уточнил Володин.

По его словам, за три года на эту программу будет дополнительно направлено почти 600 миллиардов рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России при работе над проектом бюджета на 2021–2023 годы должно тщательно проанализировать все риски.

Напомним, российский лидер Владимир Путин уточнил, что негативное влияние коронавируса на экономику уже дает о себе знать. По его словам, в РФ делается все необходимое для борьбы с опасным вирусом. Как уточнил глава государства, при этом в целом ситуация находится под контролем. На совещании, прошедшем в воскресенье в правительственном терминале аэропорта «Внуково», Путин подчеркнул, что в России налажена работа с коронавирусом.

О выявлении ранее неизвестного коронавируса в конце декабря 2019 года сообщили власти Китая. Первые случаи заражения были выявлены в городе Ухань провинции Хубэй.