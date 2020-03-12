Кудрин назвал два сценария развития экономики РФ в 2020 году

Москва, 12 марта. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал два сценария развития российской экономики в 2020 году. Кудрин считает, что рост экономики в 2020 году будет близок к нулю.

«Ближайшие два месяца покажут нам, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика, сумеем ли мы купировать риски, связанные с коронавирусом, который влияет и на нефтяной рынок», — отметил глава Счетной палаты РФ.

По словам Кудрина, базовый сценарий развития предполагает цену нефти немного выше 40 долларов за баррель. Однако менее оптимистичный сценарий предполагает курс доллара ― 72 рубля и цену на нефть около 35 долларов за баррель. В этом случае российская экономика недополучит около 3 трлн рублей нефтегазовых доходов.

Напомним, что в понедельник цены на нефть марки Brent обрушились на 26,5% — до 33,27 доллара за баррель. Это стало следствием ценовой войны, которую развернула Саудовская Аравия вслед за выходом России из соглашения ОПЕК+ по снижению объемов добычи. Российская сторона утверждает, что соглашение не работает, поскольку освободившуюся в результате сокращения производства нишу на рынке тут же занимают американцы со сланцевой нефтью.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя падение рубля на фоне снижения цен на нефть, заявил, что российская экономика обладает большим запасом прочности, а ресурсов бюджета хватит на то, чтобы государство выполнило все социальные обязательства перед населением.