УЕФА объявит о приостановке футбольных еврокубков из-за коронавируса

Москва, 12 марта. УЕФА в ближайшее время объявит о приостановке проведения еврокубков из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом пишет испанское СМИ Marca.

Сегодня, 12 марта, должны пройти игры 1/8 финала Лиги Европы. Большая часть матчей пройдет при пустых трибунах, а поединки «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» уже отменены. Вероятно, что запланированные на следующий неделе игры Лиги чемпионов так же не состоятся.

Ранее в связи с эпидемией коронавируса нового типа были приостановлены футбольные чемпионаты Италии и Испании. В других национальных чемпионатах ряд игр проходит без зрителей. Кроме того, уже приостановлены крупнейшие баскетбольные соревнования, такие как первенство НБА и Евролига.

Неизвестное ранее заболевание уже было диагностировано у игрока туринского «Ювентуса» и сборной Италии Даниэле Ругани. При этом у футболиста не наблюдается ярко выраженных симптомов, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, о выявлении коронавируса нового типа в конце декабря сообщили власти Китая. Первые случаи заражения были зарегистрированы в городе Ухань провинции Хубэй, а первых заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов.

Несмотря на предпринятые властями КНР меры, вирус распространился за пределы страны. На данный момент наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.