Джабаров предложил отслеживать в соцсетях провокаторов, призывающих к массовым беспорядкам

Москва, 12 марта. Социальные сети стали опасным инструментом провокаторов, толкающих россиян на массовые беспорядки, поэтому подстрекателей нужно отслеживать на подобных платформах. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

«Эта опасность, когда социальные сети используются всевозможными провокаторами в том числе и структурами, которые действуют в интересах того или иного государства, апробирована давно», — отметил сенатор.

Джабаров напомнил, что подобное использование соцсетей для неблаговидных целей уже наблюдалось в других регионах и странах. Основная проблема заключается в том, что социальными сетями пользуется множество людей, в том числе молодежь, которая плохо разбирается в политических вопросах. Именно поэтому, по словам сенатора, подстрекательство в соцсетях должно жестко пресекаться.

«Необходима профилактика. Мы не можем запретить Интернет, работу социальных сетей, но отслеживать тех, кто подстрекает граждан на противоправные действия, можно», — сказал политик в беседе с изданием iReactor.

Кроме того, Джабаров подчеркнул, что провокаторы должны нести ответственность за призывы к массовым беспорядкам и нарушениям закона.

«Нужно просто быть готовым отразить удар от подобных людей, которые делают все возможное, чтобы спровоцировать беспорядки, столкнуть людей с органами правопорядка», — подытожил сенатор.

Напомним, летом прошлого года в Москве прошли незаконные митинги так называемой оппозиции. Специально обученные люди нагнетали обстановку в соцсетях и призывали россиян устраивать массовые беспорядки, а также атаковать сотрудников полиции.

Отметим, что массовые беспорядки, жертвами которых стали десять человек, прошли недавно в Казахстане. Там ситуация также предварительно нагнеталась в соцсетях.