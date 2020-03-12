Евролига отменила баскетбольный матч между ЦСКА и «Альбой» в Москве

Москва, 12 марта. В Москве отменен матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги между баскетбольным клубом ЦСКА и немецкой «Альбой». Об этом говорится на официальном сайте московского баскетбольного клуба.

Противостояние должно было состояться в четверг, но встречу отменили по решению Евролиги. Оно касается не только данной игры, но и остальных матчей 29-го тура регулярного чемпионата. Информацию о том, как будут проходить дальнейшие встречи сезона, должны опубликовать в ближайшее время.

Напомним, что Евролига предупреждала о возможной отмене игр чемпионата из-за распространения коронавирусной инфекции.