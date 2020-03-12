Муратов отказался комментировать недвижимость супруги за 140 млн рублей

Москва, 12 марта. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов отказался комментировать недавнее расследование Федерального агентства новостей и ушел от ответа на вопрос об источниках доходов своей жены.

«Полное безобразное вранье. Комментировать ФАН не буду ни при каких обстоятельствах», — отметил он в разговоре с порталом «Политика сегодня».

Ранее ФАН опубликовал материал о супруге Муратова Ирине Столяровой, которая оказалась владелицей элитной недвижимости в центре Москвы стоимостью в 140 млн рублей. Кроме того, женщина владеет долями в московских квартирах (80 млн рублей), двумя парковочными местами (5 млн рублей), домами и землями в Подмосковье. В общей сложности стоимость недвижимости и иного имущества Столяровой оценивается в 350 млн рублей, хотя ее официальный доход с 2012 по 2018 годы составил 256 тысяч рублей.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, Муратов обогащается из-за законодательных и этических перекосов российской системы СМИ. Он предложил провести в отношении редактора «Новой газеты» официальную проверку на предмет источников его доходов.