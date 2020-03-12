Корвет «Ретивый» спустили на воду в Петербурге. ФАН-ТВ

Сегодня в Петербурге в торжественной обстановке спустили на воду боевой корабль – корвет «Ретивый». Строительством судна занимается завод «Северная верфь» по заказу Министерства обороны России. Корвет предназначен для Черноморского флота. Корабль – многозадачный. Он может обнаруживать и уничтожать подводные лодки и надводные корабли противника, прикрывать высадку десанта и многое другое. При этом сам корабль будет оставаться невидимым для врага.