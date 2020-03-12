Беркова отменила день рождения из-за коронавируса

Москва, 12 марта. Известная российская порноактриса Елена Беркова решила отменить празднование дня рождения из-за вспышки коронавируса. Об этом в четверг рассказал ее PR-директор Максим Клименко.

По его словам, Беркова планировала провести грандиозную вечеринку, арендовав ночной клуб и увеличив число гостей в 1,5 раза. Однако, когда ВОЗ объявила о пандемии, гости начали отменять подтверждения своего участия в вечеринке.

«Я думаю, многие звезды просто испугались большого скопления людей в тесном помещении клуба. Оно и понятно – обстановка напряженная. Возможно мы отметим праздник Елены позже, если прогнозы станут более оптимистичные», — отметил Клименко.

Представитель Берковой добавил, что звезда фильмов для взрослых с пониманием отнеслась к данной ситуации, хотя и расстроилась.

Напомним, что вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, произошла в Китае в декабре прошлого года. За это время инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день общее число зараженных составляет 126,3 тыс. человек, из них 4,6 тыс. человек умерло, 69,3 тыс. — выздоровело. В России подтверждено 28 случаев заражения, летальных исходов нет.

Из-за пандемии оказались сорванными многие крупные мероприятия. Баскетбольная Евролига приостановила все соревнования. Также был перенесен чемпионат Испании по футболу. Заражение коронавирусом подтверждено у футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани и американского актера Тома Хэнкса.