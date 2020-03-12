Историк Иринчеев рассказал о роли Финляндии в блокаде Ленинграда

Санкт-Петербург, 12 марта. Финляндия выполняла свою роль в блокаде Ленинграда, выступая на стороне фашистской Германии. Об этом заявил военный писатель, публицист и глава Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Иринчеев принял участие в пресс-конференции «Невиноватая? Истинная роль Финляндии в блокаде Ленинграда», которая состоялась в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперт отметил, что 18 августа 1940 года началось военное сотрудничество Финляндии и Германии. В середине сентября 1940 года Финляндия и Германия договорились о возможности транзитных перелетов германских ВВС через финскую территорию, которые позднее принимали активное участие в бомбардировках блокадного Ленинграда. Кроме того, в октябре 1940 года между Финляндией и Германией было заключено соглашение о поставках в финскую армию германских вооружений.

Финляндия вступила в войну против СССР, надеясь присоединить Карелию, которая ей никогда не принадлежала. Кроме того, финское руководство планировало взять под свой контроль Эстонию и северные районы Швеции и Норвегии.

Финским войскам удалось оккупировать Петрозаводск, Олонец и форсировать реку Свирь. Позднее финская армия вошла в Вологодскую область, однако советским войскам удалось их остановить. Финляндия активно реализовывала политику колонизации на оккупированных территориях СССР. Местное население было разделено по этническому признаку. При этом финским войскам была отведена своя роль в блокаде Ленинграда.

«Финнам в плане взятия Ленинграда была отведена своя роль. Должны были прорвать район на востоке Карельского перешейка. В районе Токсово должны были соединиться с немцами. Если бы немцы начали наступление, финны тоже бы участвовали», — пояснил Иринчеев.

Финская артиллерия была не способна наносить удары по Ленинграду, однако им удавалось обстреливать Кронштадт. Кроме того, воздушная разведка Финляндии регулярно совершала полеты над Ленинградом.

«В 1944 году были перехвачены финские бомбардировщики, которые летели к Ленинграду. Возможно, они не собирались бомбить город. Финны прекрасно знали, что происходит в Ленинграде. Публиковали это в своих газетах. Прекрасно знали, что в городе голод», — добавил Иринчеев.

В 1944 году Финляндия прекратила воевать против СССР и начала сражаться с войсками гитлеровской Германии.