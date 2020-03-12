Олимпиаду в Токио отменят из-за эпидемии, если так решат в Японии и Греции

Москва, 12 марта. Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин заявил, что грядущая Олимпиада в Токио состоится в соответствии с правилами ВОЗ, чтобы уберечь участников и зрителей от угрозы коронавируса. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Японские официальные лица высказывали разные мнения. Одни говорят, что Олимпиада должна пройти в любом случае, другие считают, что угроза эпидемии может принять серьезный характер. Проблемы японских коллег можно понять и посочувствовать, это серьезное дело. Затраты и расходы огромны, конечно, их волнует негативный отзыв. Мы можем только посочувствовать и сделать все в рамках закона и ВОЗ. Ну и, конечно, будем готовить наших спортсменов к победе», — сообщил Лукин на пресс-конференции, посвященной подготовке к XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в Токио.

На вопрос корреспондента ФАН о возможном переносе Олимпиады на два года из-за опасности эпидемии коронавируса Лукин заявил, что «на данный момент нет никакого плана действий в случае эпидемии».

«Если эпидемия произойдет, Олимпиаду действительно придется перенести. Тогда мы соберемся снова и будем решать этот вопрос».

По его словам, сами спортсмены находятся в отличной форме, их ждут упорные тренировки и подготовка к Олимпиаде. Член паралимпийской сборной России по фехтованию Виктория Бойкова уверена, что у России есть все шансы победить. Спортсменка признается, что ничего не боится и будет тренироваться до последнего.

Напомним, судьба Олимпийских игр решится в мае на заседании Национального олимпийского комитета Греции. Если ситуация с коронавирусом поставит проведение Олимпиады под угрозу, то Игры перенесут на два года. Япония в случае отмены Олимпийских игр 2020 года из-за коронавируса потеряет 7,8 триллиона иен (74,3 миллиарда долларов).

На 12 марта число заразившихся коронавирусом в Японии превышает 1000 человек, 12 умерли. В стране отменены массовые мероприятия, с начала недели закрыто большинство школ.