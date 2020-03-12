Саудовская Аравия намерена предложить Европе нефть с огромными скидками

Москва, 12 марта. Саудовская Аравия намерена утроить объемы поставок в Европу по гораздо более низким ценам, чем стоит российское черное золото. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По мнению корреспондентов агентства, европейский рынок превращается в арену борьбы между Москвой и Эр-Риядом.

«Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals», — говорится в материале.

СМИ отмечает, что нефтеперерабатывающие заводы в Европе уже получили соответствующее предложение от саудовской госкорпорации Saudi Aramco.

«Диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании», — отметили собеседники агентства.

Ранее Минэнерго Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco увеличить объемы нефтедобычи до 13 миллионов баррелей в сутки.

Напомним, в ночь на 9 марта на мировых рынках обрушились цены на нефть. Падение произошло на фоне безуспешных переговоров в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия настаивала на снижении производственных мощностей в связи с распространением коронавируса. Против этого выступили Россия и Казахстан.