Москва, 12 марта. Отношения Хельсинки и Москвы развиваются крайне положительно, несмотря на участие Финляндии в военных действиях против России во время Второй мировой войны, заявил финский публицист и доктор общественно-политических наук Йохан Бекман на пресс-конференции «Невиновная? Истинная роль Финляндии в блокаде Ленинграда», прошедшей в Медиагруппе «Патриот».

Он ответил на вопрос журналистов, любят ли финнов в Петербурге и держат ли зло на участие Финляндии в блокаде Ленинграда.

«Отношения развиваются крайне положительно, в очень сложных международных условиях. Между нами нет табу или вопросов, которые нельзя обсудить. Наши президенты регулярно общаются», — подчеркнул Бекман, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он уточнил, что если сравнить с Украиной и Прибалтикой, то Финляндия не ведет войну против монументов Великой Отечественной войны и памятников СССР и Российской империи.