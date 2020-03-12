Публицист Бекман рассказал, любят ли финнов в Петербурге 

Москва, 12 марта. Отношения Хельсинки и Москвы развиваются крайне положительно, несмотря на участие Финляндии в военных действиях против России во время Второй мировой войны, заявил финский публицист и доктор общественно-политических наук Йохан Бекман на пресс-конференции «Невиновная? Истинная роль Финляндии в блокаде Ленинграда», прошедшей в Медиагруппе «Патриот».
Он ответил на вопрос журналистов, любят ли финнов в Петербурге и держат ли зло на участие Финляндии в блокаде Ленинграда.
«Отношения развиваются крайне положительно, в очень сложных международных условиях. Между нами нет табу или вопросов, которые нельзя обсудить. Наши президенты регулярно общаются», — подчеркнул Бекман, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Он уточнил, что если сравнить с Украиной и Прибалтикой, то Финляндия не ведет войну против монументов Великой Отечественной войны и памятников СССР и Российской империи.
«В Хельсинки до сих пор есть парк имени советского политика Владимира Ленина, никто не предлагал переименовать памятники императорам Александру II и Александру I. Несмотря на то, что были очень смутные годы в наших отношениях, в любом случае мы выжили после войны и во время войны, эта линия продолжается до сих пор. Финская пресса ужасная. Финская пресса и финское правительство — это разные вещи. Финский народ поддерживает конструктивные отношения с РФ. Тысячи русско-финских семей живут в Финляндии», — сказал он.