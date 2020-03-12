Коронавирус стал одной из причин переноса запуска миссии ExoMars на 2022 год

Москва, 12 марта. Запуск российско-европейской миссии ExoMars, направленной на исследование Марса, перенесли на 2022 год, в том числе из-за коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте Роскосмоса.

Программа должна была стартовать летом 2020 года, но «из-за эпидемиологической ситуации в Европе» ее запуск отложен на август или сентябрь 2022 года. Этот период был выбран с учетом благоприятных баллистических условий.

«Условия позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года в рамках двух «окон» продолжительностью 10 дней каждый», — уточняется в сообщении.

Этот решение было принято Роскосмосом и Европейским космическим агентством. Специалисты пришли к выводу, что им необходимо дополнительное время для проведения подготовки и проверки всех компонентов аппарата. В Роскосмосе отметили, что эпидемиологическая ситуация в Европе не позволила провести должным образом заключительный этап приготовлений.

«Проведение дополнительных испытаний для верификации обеспечит безопасный перелет и получение максимальной научной отдачи на Марсе», — отметил глава Европейского космического агентства Йоханн-Дитрих Вернер.

Напомним, что ExoMars является совместной программой Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Осуществление первого этапа программы началось в 2016 году. Второй этап должны были осуществить в 2018 году, но потом перенесли на 2020 год. Запуск аппарата планируют произвести с космодрома Байконур и доставить его с помощью ракеты-носителя «Протон-М».