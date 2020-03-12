Коронавирус стал причиной запрета проведения свадеб и похорон в Италии

Рим, 12 марта. Итальянские власти запретили проводить свадьбы и похороны из-за коронавируса, сообщил CNN. Инфекция стала причиной введения запрета.

Журналисты издания в Риме отметили, что только один раз видели, как ко входу одной из церкви подъехал катафалк, священник вышел и прочитал краткую молитву.

Во вторник правительство Италии ввело общенациональный карантин. Тогда закрыли все учебные, культурные и развлекательные заведения в стране и были отменены массовые мероприятия.

Италия является лидером в Европе по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Согласно последним данным, в стране у более чем 12 тысяч человек выявлена инфекция, более 800 человек скончались, указало «Утро.ру».

Китайские власти в конце прошлого года сообщили о вспышке неизвестной инфекции. Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили, что возбудителем пневмонии стал коронавирус, впоследствии получивший официальное название COVID-19. По всему миру более 128 тысяч зараженных, 4,7 тысячи человек погибли.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму. Он попросил соотечественников с пониманием относиться к принимаемым властями мерам и тщательно следить за состоянием здоровья.