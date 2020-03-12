Сирия обвинила террористов в нарушении перемирия

Москва, 12 марта. Боевики в Сирии продолжают нарушать режим прекращения огня, атакуя как сирийских, так и российских военных. Об этом в четверг заявил посол САР в Москве Рияд Хаддад.

«Сегодня мы видим, что террористические группировки игнорируют эти договоренности, они атакуют и позиции сирийской армии, и российских военных, в том числе базу «Хмеймим», орудуют в зонах деэскалации», — отметил он.

Посол также обвинил Турцию в нарушении перемирия в Идлибе. По его словам, Анкара не освободила трассы М4 и М5 (соединяют Дамаск с Алеппо и Латакией) от террористов, хотя взяла на себя такие обязательства. Сирийская армия же продолжает освобождать свои земли от боевиков. На сегодняшний день войскам удалось восстановить контроль над территориями площадью в 2 тыс. кв. метров в Идлибе.

Напомним, что провинция Идлиб практически полностью находится во власти террористических группировок. В конце февраля боевики развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийской армии, вынудив ее открыть ответный огонь. В результате погибло 36 турецких военнослужащих, которые оказались в наступающих рядах боевиков. После этого президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу, на которой подтвердили приверженность астанинскому процессу, согласовали новое перемирие в Сирии и договорились о возобновлении совместного патрулирования. Министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя переговоры Москвы и Анкары по Идлибу, назвал их позитивными.