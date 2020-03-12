Bloomberg раскрыл основной козырь России в нефтяной войне

Вашингтон, 12 марта. Россия может остаться единственным производителем нефти, способным функционировать при стоимости черного золота в 15–20 долларов за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отметили аналитики Bank of America и Raiffeisenbank, козырями России в так называемой нефтяной войне являются недорогое производство, развитая инфраструктура, плавающий курс рубля и гибкая система налогообложения. Например, в РФ производители нефти получают часть прибыли в долларах, при этом расходы осуществляются в рублях. Это позволяет российским компаниям продолжать инвестировать в производство нефти, пока конкуренты Москвы сокращают траты в данной области.

Напомним, 6 марта состоялись переговоры по поводу продления сделки ОПЕК+, которые не дали результата, так как стороны не пришли к единому решению. Партнеры предлагали России дополнительно сократить объемы производства нефти, тогда как Москва настаивала на пролонгации договоренностей на прежних условиях. Когда продлить сделку не удалось, Саудовская Аравия снизила цены на нефть, что привело к обвалу стоимости ресурса на мировом рынке. Кроме того, стоимость нефти уменьшили и другие ведущие страны ОПЕК, напоминает НСН.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что Россия не была инициатором выхода из сделки ОПЕК+. Глава правительства подчеркнул, что Москва выступала за продление соглашения как минимум до конца второго квартала или на год в связи с экономической ситуацией, осложнившейся из-за эпидемии коронавируса.