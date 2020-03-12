В ДНР пообещали Зеленскому, что Украина исчезнет с карты мира в случае удара по Донбассу

В случае мощного удара со стороны Вооруженных сил Украины по народным республикам Донбасса Украина получит много крови. Такое заявление Федеральному агентству новостей сделал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков.

Мощный удар

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) уполномочены открывать огонь по позициям «противника» на территории Донбасса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В среду, 11 марта, украинский лидер прибыл на здание генерального штаба ВСУ. Там он представил нового министра обороны Украины Андрея Тарана.

«Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так! Украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора», — заявил Зеленский.

В свою очередь Таран пообещал продолжить укрепление обороноспособности Украины, а также обеспечить военнослужащих ВСУ «современным и эффективным оружием».

Ответ Украине

Как отметил Александр Куренков, бряцанье несуществующим оружием — это все, что остается Украине.

«Война идет уже шесть лет, и если бы Киев мог чего-то добиться силовым путем, это уже бы произошло. Сегодня Украина проигрывает в дипломатической войне, постоянно ломает зубы в попытках чего-то добиться с помощью провокаций и диверсий на линии разграничения, в нарушение норм международного права устраивает экономические и транспортные блокады. Все это республики стойко отразили и сейчас Киеву не остается ничего, кроме пустой болтовни», — пояснил Александр Куренков.

По его мнению, мощный военный удар по Донбассу обернется для Украины большой кровью, а для руководства страны потерей рейтингов и остатков экономической и политической поддержки со стороны Запада. Сегодня Владимир Зеленский стоит между двумя вариантами действий.

«Это — либо принять наши условия и приложить максимум усилий для выполнения Минских соглашений, либо довести ситуацию до абсолютной эскалации, а там — будь что будет. Печально, что он, судя по этой риторике, склоняется ко второму варианту. Этот путь ведет только к большой крови и исчезновению государства Украина с политической карты мира», — заключил Александр Куренков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.