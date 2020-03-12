Авиаэксперт Гусаров рассказал, что будет с ценами на авиаперевозки в России

Москва, 12 марта. Высокие цены на авиаперевозки долго не продержатся, считает авиаэксперт Роман Гусаров.

С 12 марта могут подорожать билеты в связи с изменением курса валют по отношению к российскому рублю. Соответствующее сообщение ранее прозвучало от Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из-за изменения курса российского рубля был произведен перерасчет, сказал в беседе с корреспондентом НСН Роман Гусаров. Эксперт рассказал, что будет с ценами на авиаперевозки в самое ближайшее время. По его словам, «все цены на международные рейсы и на немалую часть внутренних рейсов будут пересмотрены».

«Изначально они номинируются в долларах США, то есть в иностранной валюте, поэтому даже при покупке билетов в рублях перерасчет производится автоматически», — отметил собеседник издания.

Роман Гусаров предположил, что «в чуть более долгосрочной перспективе цены будут снижаться». Он заметил, что в настоящее время многие «откладывают поездки и ажиотажно не скупают билеты на весенне-летнюю навигацию». С точки зрения эксперта, снижение спроса на авиаперевозки повлечет за собой и уменьшение цен со стороны авиакомпаний.

Как сказал Роман Гусаров, сейчас подобный сценарий реализуется во многих странах мира, «которые уже ощутили серьезное влияние эпидемии коронавируса».

«Там ситуация драматичная для многих компаний, они вынуждены продавать билеты и за полцены, и даже бесплатно на каких-то внутренних рейсах готовы возить туристов, чтобы только они прилетели в страну. Я думаю, и нам этого не избежать», — резюмировал он.

Создатель клуба венчурных инвесторов iTLeaders Егор Клопенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, когда рубль станет сильнее. Он отметил, что рубль показал себя в последние дни гораздо более устойчивым, чем нефть. По словам эксперта, «если на рынке обозначится рост стоимости энергоносителей, то и рубль быстро вернется к исходным значениям».