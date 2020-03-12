Историк Барышников рассказал, как Финляндия участвовала в блокаде Ленинграда 

Москва, 12 марта. Участие в блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны с точки зрения Финляндии — самая острая тема историографии, заявил финский публицист и доктор общественно-политических наук Йохан Бекман на пресс-конференции «Невиновная? Истинная роль Финляндии в блокаде Ленинграда», прошедшей в Медиагруппе «Патриот».
Он напомнил, что 20 лет назад начал издательскую деятельность в Петербурге, издал книгу «Блокада Ленинграда и Финляндия». Специалист напомнил, что доктор исторических наук Владимир Барышников рассказывал, что происходило во время блокады на самом деле. Книгу опубликовали в Финляндии, она вышла на английском языке, сейчас ее читают в США.
«Германия заявила, что готова компенсировать страдания жертв. В Карелии идет дискуссия, должна ли Финляндия компенсировать страдания несовершеннолетних узников концлагерей», — сказал он корреспонденту Федерального агентства новостей.
Он напомнил, что Финляндия «ушла из Второй мировой осенью 1944 года». Барышников, в свою очередь, уточнил, что участие финских войск в блокаде — это «большая травма».
«Это ложится тенью на страну. Безусловно, Финляндия участвовала. Финляндия начинала войну, чтобы победить, никакой блокады не предполагалось. План «Барбаросса» не был выполнен, поэтому Финляндия была вынуждена принять участие в блокаде и несет за это груз ответственности. В сентябре 1941 года были мысли, что Ленинград будет взят. Даже была заготовлена речь по финскому радио, которая так и не прозвучала. Должен был выступать будущий президент Финляндии. Предполагалось, что Ленинград будет уничтожен, граница должна была пройти по Неве. Спасли защитники города», — подчеркнул историк.