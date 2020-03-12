Историк Барышников рассказал, как Финляндия участвовала в блокаде Ленинграда 

Москва, 12 марта. Участие в блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны с точки зрения Финляндии — самая острая тема историографии, заявил финский публицист и доктор общественно-политических наук Йохан Бекман на пресс-конференции «Невиновная? Истинная роль Финляндии в блокаде Ленинграда», прошедшей в Медиагруппе «Патриот».

Он напомнил, что 20 лет назад начал издательскую деятельность в Петербурге, издал книгу «Блокада Ленинграда и Финляндия». Специалист напомнил, что доктор исторических наук Владимир Барышников рассказывал, что происходило во время блокады на самом деле. Книгу опубликовали в Финляндии, она вышла на английском языке, сейчас ее читают в США.

«Германия заявила, что готова компенсировать страдания жертв. В Карелии идет дискуссия, должна ли Финляндия компенсировать страдания несовершеннолетних узников концлагерей», — сказал он корреспонденту Федерального агентства новостей.

Он напомнил, что Финляндия «ушла из Второй мировой осенью 1944 года». Барышников, в свою очередь, уточнил, что участие финских войск в блокаде — это «большая травма».