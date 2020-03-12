Журналистку «Радио Свобода» Давлетзянову уволили после обвинения в харрасменте

Москва, 12 марта. Журналистку «Радио Свобода» (признано иноагентом) Нину Давлетзянову уволили после обвинений в сексуальных домогательствах.

Коллега Давлетзяновой пожаловался руководству компании в США на харассмент со стороны женщины. После чего журналистку выставили за дверь.

По словам Давлетзяновой, руководство «Радио Свободы» избавилось от нее «крайне унизительно». Оно направило уведомление об увольнении, которое было оформлено задним числом, по почте и продублировало на адрес матери, которая недавно перенесла инсульт.

Найти новое место работы женщине оказалось сложно — историю о ее скандальном увольнении разнесли по всей Москве. В итоге женщина подала на бывшего работодателя в суд, направив в инстанцию иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. «Радио Свобода» идти на мировую отказалось и выставило в суде против женщины двух юристов, которые «вели процесс агрессивно», отметила журналистка.

«При этом все уволенные журналисты — приличные люди. А ситуации — нелепые. Обстоятельства можно было легко проверить. Но никто не разбирается. Это очень похоже на заказ. Но объяснить я его не могу», — сказала Давлетзянова в интервью Kp.ru.

Давлетзянова работала на «Радио Свобода» с 2015 года, для издания она делала материалы на громкие темы.

Министерство юстиции России внесло «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов в феврале этого года. Российский радиоведущий и публицист Армен Гаспарян напомнил, что СМИ получает деньги от американского конгресса и создавалось как инструмент американской пропаганды.

Более того, средство массовой информации неоднократно попадалось на публикации фейковых новостей. В феврале, например, журналисты навели панику, заявив о значительном повышении радиационного фона на территории Московского завода полиметаллов (МЗП).