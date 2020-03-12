В Сирии заявили, что США захватили все месторождения нефти на северо-востоке страны

Москва, 12 марта. Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день контролируют все нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке Сирии. Об этом в четверг заявил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

«Американцы действительно сегодня находятся на северо-востоке страны и контролируют все нефтяные месторождения, попросту воруя нашу нефть. Если нам удастся освободить вышки от американской оккупации, это сыграет большую роль в деле возрождения нашей экономики», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, что осенью прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о выводе основных сил из Сирии, которые на протяжении нескольких лет незаконно находились в стране под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

При этом Пентагон оставил ограниченный контингент якобы для того, чтобы охранять сирийскую нефть от боевиков ИГ1. На деле же, как утверждают в Дамаске, американцы стерегут захваченные курдами нефтяные месторождения, чтобы они не достались истинному владельцу — сирийским властям.

Все это время американские силовики незаконно добывают сирийскую нефть и контрабандой вывозят ее за рубеж. Президент Сирии Башар Асад уже заявлял о готовности обратиться в ООН и потребовать от США возместить убытки, связанные с хищением национальных богатств. Некоторые эксперты полагают, что Америка направляет вырученные с продажи сирийской нефти деньги на финансирование террористических группировок, которые воюют с правительственными силами САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.