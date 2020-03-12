Царев оценил шансы прекращения войны в Донбассе после переговоров Ермака и Козака в Минске

В Минске на встрече трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе удалось договориться ввести новый Консультативный совет по политическим вопросам. Однако бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев не считает такой результат прорывом.

Представлявший Россию в ТКГ замглавы администрации президента России Дмитрий Козак до этого сообщал, что 25 марта стороны могут принять новый механизм диалога с участием стран «нормандского формата». Как стало известно, по результатам встречи трехсторонней группы было решено создать Консультативный совет в составе политической подгруппы ТКГ.

Позже власти Донецкой Народной Республики (ДНР) подтвердили информацию о создании органа, который будет заниматься решением конфликта в регионе. К его полномочиям будет относиться выстраивание прямого диалога Донбасса с Украиной.

Результаты встречи Козака и Ермака в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Прорывом это назвать сложно. Это, безусловно, сигнал о том, что некое движение существует. Очень радует, что Ермак с Козаком находятся в диалоге. Существует надежда, что все-таки война прекратится», — выразил мнение Царев.

Однако политик также обратил внимание, что сторонам конфликта пока не что удалось договориться о самом главном — прекращении огня.

«За всеми этими политическим заявлениями и событиями мы забываем, что практически каждый день гибнут люди и обстреливаются территории. Это проблема пока не решена. Конечно, со времен Петра Порошенко обстрелы стали не такие активные, но все-равно это не прекращается», — уверен собеседник ФАН.

При этом Царев выразил уверенность, что новая диалоговая площадка поможет дальше продвинуться в выполнении Минских соглашений.

«Чем больше переговорных площадок, тем лучше. Но также нужно, чтобы была политическая воля и возможности у [Владимира] Зеленского выполнять те обязательства, которые он на себя берет. Мы видим, что он боится конфликта с радикалами», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил Донбассу военным ударом. Несмотря на желание заключить мир, подразделения Вооруженных сил Украины уполномочены открывать огонь по позициям противника в Донбассе, сказал он.

Напомним, весной 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.