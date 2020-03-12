Посол Сирии обвинил Эрдогана в шантажировании ЕС беженцами

Москва, 12 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган шантажирует Европу беженцами и использует эту тему как козырную карту, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

«Он (Эрдоган – Прим. ред.) использует тему беженцев как козырную карту, чтобы, откровенно говоря, шантажировать европейские страны. Он сейчас ее разыгрывает», ― заявил дипломат в программе «Глобальный разговор».

Напомним, после обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации Эрдоган заявил, что Турция больше не будет сдерживать потоки сирийских мигрантов и открыл границы своей страны с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию.

Однако после президент Турции призвал пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам. Эрдоган заявил, что нынешнее соглашение «не выполняется». Анкара запретила беженцам переправляться в страны ЕС по Эгейскому морю в связи с угрозой их безопасности.