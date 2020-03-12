Навальный остался без роскошного отпуска в Европе из-за коронавируса

Москва, 12 марта. Скандальный блогер, основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексей Навальный остался без роскошного отдыха в Европе за счет «пожертвований» из-за коронавируса.

Псевдооппозиционер любит путешествовать по европейским городам за счет денег, которые отправляют ему на создание «прекрасной России» наивные сторонники. В списке Навального-туриста Италия, Испания, Франция и Германия, где сейчас активно распространяется коронавирусная инфекция.

Впрочем, на отдых в любимые страны Европы скандальный блогер может отправиться разве что транзитным рейсом через Прибалтику или Скандинавию, поскольку Россия приостановила авиасообщение с опасными странами из-за коронавируса. При этом Навальный может полететь в Таиланд, в котором зафиксировано чуть более 50 случаев заражения. По сравнению с Италией это капля в море.

«Вирус — вещь неприятная, но, когда есть твердая валюта (а биткоин, в отличие от рубля, не просел), можно отыскать хорошее место. Но подписчики об этом вряд ли узнают из инстаграма и твиттера — иначе нельзя будет продолжать давить на жалость, рассказывая о том, как семью лишили средств к существованию, заблокировав счета по решению следствия», — пишет Nation News.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса были зафиксированы в Китае в конце прошлого года. Постепенно инфекция распространилась почти по всему миру. Италия является лидером по числу заболевших в Европе, там зарегистрировано свыше 12 тысяч инфицированных.