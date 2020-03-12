Украинские радикалы напали на советника главы СНБО Сивохо на пресс-конференции по Донбассу

Киев, 12 марта. Украинские радикалы напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время пресс-конференции по Донбассу. Инцидент попал на видео, опубликованное на YouTube.

Примерно через 30 минут после начала конференции один из националистов оскорбил Сивохо, назвав его предателем. Словесная перепалка длилась несколько минут.

Так как радикалы кричали и не давали никому что-либо сказать, ведущий объявил о завершении мероприятия. Тогда националисты обступили советника главы СНБО и прижали его к стенке. Затем Сивохо начали грубо толкать к выходу, по пути облив его водой, при этом националисты продолжали выкрикивать оскорбления, передает «Царьград».

В итоге советник главы СНБО не смог удержаться на ногах и упал. После этого он поднялся и вышел из здания. Кроме того, охрана вывела организатора конференции.

Как пишет издание «Страна.ua», полиция прибыла на место инцидента уже после того, как Сивохо покинул здание. Украинские правоохранители задержали 15 человек из числа нападавших, остальных радикалов разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота, когда Донбасс отказался подчиняться новым властям. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международных площадках, однако обстрелы со стороны ВСУ в регионе продолжаются, несмотря на режим прекращения огня.

Ранее Сивохо в эфире украинского телевидения назвал конфликт в Донбассе внутренним. За это советника главы СНБО подвергли травле.