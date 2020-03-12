Володин аннулировал пропуск вернувшегося из Франции депутата и отправил его на карантин

Москва, 12 марта. Пропуск депутата от партии ЛДПР Сергея Катасонова, который посетил Францию и не отправился потом на карантин, будет аннулирован на две недели. Соответствующее поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

О том, что Катасонов не прошел карантин для профилактики распространения коронавирусной инфекции, рассказал председатель ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, депутат после возвращения из Франции в Россию несколько дней провел на рабочем месте и лишь после настоятельных просьб коллег уехал домой.

На этот инцидент отреагировал Вячеслав Володин. Он заявил о необходимости поручить комитету по контролю и регламенту изучить выступление Владимира Жириновского. Председатель Госдумы указал, «надо уважать закон и правила, начиная с себя».

«В этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдет, коллеги, <...> давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственную думу. Пускай проходит карантин», — сказал Володин.

Он предложил изолировать помощников Катасонова и контактировавших с ним депутатов.

О вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом, в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. COVID-19 быстро распространился по всему миру. Первое место среди стран с высокой смертностью от инфекции занимает Италия. Высокое количество заболевших и умерших зафиксировано в США, Германии, Франции, Турции.

Список продуктов и вещей, которые необходимы при распространении эпидемии коронавируса и карантина в этой связи, составили в Германии. Специалисты федерального ведомства защиты гражданского населения и помощи при катастрофах включили в перечень на случай десятидневного карантина 20 литров питьевой воды, 0,4 килограмма жиров и растительного масла, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса и еще несколько продуктов.