Соловейчик назвал чистым произволом задержание россиян в Ливии

Никакой доказательной базы для задержания россиян в Ливии нет — это чистый произвол. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Удержание россиян

Как рассказал журналист, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, 13 марта исполнится месяц, как в ежедневном режиме у посольства Ливии в Москве проходит общероссийская акция в поддержку граждан Российской Федерации, уже десять месяцев находящихся в плену у боевиков и террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС), — Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«С 8 утра и до 8 вечера неравнодушные люди из самых разных регионов нашей страны встают в одиночный пикет, чтобы выразить свою волю. В акции уже приняли участие более 250 человек. Среди них — депутаты, известные общественные и культурные деятели, блогеры, журналисты, политологи, люди самых разных профессий и социального статуса. Ливийцы нас видят, но делают вид, что не понимают. Не замечают. Но мы заставим их услышать нас! Мы приняли решение усилить нашу акцию: с сегодняшнего дня и каждый будний день в рабочие часы с 11:00 до 15:00 все активные представители гражданского общества будут подавать в канцелярию посольства официальные обращения. В общем, все мы!» — сообщил Малькевич.

Он напомнил, что до сих пор никакой информации (протоколов, постановлений обвинения), которые бы подтверждали основания и факт официального задержания Максима Шугалея и Самера Суэйфана у официальных органов РФ, родственников и Фонда защиты национальных ценностей, сотрудниками которого и являются захваченные россияне, нет. Малькевич подозревает, что к задержанным россиянам применяются пытки и жестокое обращение. Более того, с ними могли проводиться допросы западными спецслужбами, которые работают в Ливии.

«Основываясь на вышеизложенном, мы просим (нет, требуем!) дать нам все необходимые пояснения и признать факт незаконного задержания, а затем освободить из заключения Максима Анатольевича Шугалея и Самера Суэйфан Хасан Али — и инициировать процесс по привлечению к ответственности виновных лиц», — добавил Александр Малькевич.

Общественная солидарность

Владимир Соловейчик назвал положительным и важным тот факт, что неравнодушные граждане РФ защищают своих соотечественников. Такого рода формы солидарности носят общественный характер.

«Понятно, что нынешнее ливийское «ПНС» может их игнорировать, делая вид, что оно ничего не слышит и не видит. Это мы, собственно, и наблюдаем по сей день. Но сам по себе факт солидарности весьма важен с моральной точки зрения. Он важен и как демонстрация нашей поддержки сограждан, оказавшихся в застенках тюрьмы «Митига», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что необходима ясность, кем и за что задержаны в Ливии двое граждан РФ. Если «ПНС» не дает на эти вопросы никакого ответа, надо проводить подобные акции для привлечения к проблеме внимания общественности стран Европы, США и Канады. Пусть общественное мнение этих стран окажет давление на свои национальные власти, а те, в свою очередь, на «ПНС», считает политолог.

«И, разумеется, цель подобных акций — добиться скорейшего освобождения наших соотечественников и их возвращения на родину. ПНС нечего сказать в ответ! Никакой доказательной базы для задержания нет, судебного решения об аресте нет, ничего нет, чистый произвол. К тому же, представляя методы дознания в ливийских тюрьмах, можно предположить, что к задержанным применяются пытки, что над ними издеваются», — заключил Владимир Соловейчик.

В мае 2019 года структурами Правительства национального согласия (ПНС) были похищены двое россиян — социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан. Задержанные граждане РФ — сотрудники Фонда защиты национальных ценностей. В Ливии они проводили социологическое исследование с разрешения местных властей, однако завершить работу им не дали.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей обратился к правоохранительным органам России с просьбой проверить информацию о возможной причастности «Проект.Медиа» к задержанию россиян в Ливии. Фонд просит провести проверку и допросить сотрудников «Проект.Медиа», «Центра Досье» и других причастных к «расследованию» лиц.