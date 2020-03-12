Эпидемия коронавируса вызвала продовольственную панику в Турции

Стамбул, 12 марта. Эпидемия коронавируса вызвала панику среди населения Турции. Жители Турции массово скупают продовольственные товары, опустошая полки магазинов.

Продовольственная паника вызвала дефицит базовых продуктов питания. Так, жители Стамбула скупили практически все продукты длительного хранения в местных магазинах. Кроме того, были распроданы все предметы первой необходимости. Местные жители опасаются возникновения непредвиденных ситуаций в связи с распространением коронавируса.

11 марта в гипермаркетах Стамбула выстроились огромные очереди. Местные жители отмечают, что раньше никогда не было такого ажиотажа. К вечеру во всех супермаркетах города закончились макароны, крупы и туалетная бумага, передает «Молодежная газета».

Стоит отметить, что Турция является одним из самых крупнейших импортеров сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров из России. Анкара в больших количествах покупает у России мясо, молоко, рыбу, пшеницу и другие товары. При этом в настоящее время российско-турецкие экономические отношения находятся в подвешенном состоянии из-за нарастания антироссийских настроений в турецком обществе и действий Анкары в Сирии.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником масштабной эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 120 тысяч человек. От вируса погибло более четыре тысяч человек. Случаи заражения китайским коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории Турции зарегистрированы несколько случаев коронавирусной инфекции. 11 марта министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что власти страны перенести начало туристического сезона из-за эпидемии коронавируса.