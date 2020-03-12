Свыше двух третей региональных парламентов одобрили поправки в конституцию

Москва, 12 марта. Свыше двух третей региональных парламентов России одобрили поправки в конституцию. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, решения заксобраний уже поступили в Совфед.

«В Совет Федерации поступили результаты голосования в законодательных собраниях субъектов более двух третей регионов России, как это предусмотрено статьей 136 Конституции РФ», — рассказал Клишас.

Результаты голосования в регионах сенаторы могут рассмотреть уже на ближайшем заседании, которое состоится 14 марта. Соответствующее предложение направлено председателю верхней палаты парламента Валентине Матвиенко.

Напомним, о необходимости изменения основного закона заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию в январе. Поправки в конституцию будут вынесены на общероссийское голосование.