Лукашенко перенес пресс-конференцию на фоне коронавируса

Минск, 12 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес традиционную пресс-конференцию «Большой разговор с президентом» на более поздний срок.

Традиционная пресс-конференция была перенесена на фоне появившейся в СМИ информации о болезни белорусского лидера. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подтвердила, что запланированное на 12 марта мероприятие перенесено на более позднее время. Точная дата пока не называется.

В пресс-службе белорусского лидера заявили, что дело не только в распространении коронавируса в стране. Перенос обусловлен и плотным графиком главы государства.

«Причина не только и не столько в коронавирусе, сколько в большом количестве важных мероприятий в графике президента», ― заявила Эйсмонт.

В пресс-службе президента подтвердили, что Лукашенко намерен выступить с ежегодным посланием народу и Национальному собранию, совершить зарубежный визит, ряд поездок по стране и дать несколько интервью.

Ранее Белоруссия на фоне обвала цен на нефть сделала России новое предложение по поставкам этого сырья. Москва приняла эти предложения и пообещала в ближайшее время обсудить этот вопрос с нефтяными компаниями, после чего даст ответ.