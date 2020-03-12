Александр Малькевич об одиночных пикетах у посольства Ливии. ФАН-ТВ

У здания посольства Ливии в Москве продолжаются одиночные пикеты в поддержку российских социологов.

Журналисту, президенту Фонда национальных ценностей Александру Малькевичу удалось зайти в здание посольства Ливии в Москве. У посольства уже месяц проходят одиночные пикеты в поддержку российских социологов. Сегодня пикетчики пришли с письменными заявлениями, они требуют освободить наших соотечественников, признать факт их незаконного задержания и инициировать процесс по привлечению виновных к ответственности.

Единственный человек, которому удалось зайти внутрь – это был я. Причем повышенные были внутри условия тревожности, у меня не просто посмотрели паспорт, но сняли ксерокопию. После этого все прекратилось, на звонки не отвечают, заперлись изнутри, после определенных переговоров договорились, что мы соберем все эти заявления в пачку – больше двадцати, и вроде бы выйдет один сотрудник и все это примет, – заявил Александр Малькевич.

Напомним, в мае 2019 в Триполи были задержаны Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они занимались политологическими исследованиями, беседовали с местными чиновниками, политиками, простыми гражданами страны. Работали открыто. Социологов захватили бойцы группировки RADA. И до сих пор россияне пребывают в ливийской тюрьме.