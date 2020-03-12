Катя Гордон готова помочь Самойловой в суде против Джигана

Москва, 12 марта. Известный адвокат Катя Гордон выразила готовность представлять интересы супруги украинского рэпера Джигана Оксаны Самойловой, если та решится на судебный процесс. Так она прокомментировала недавний скандал, который разразился вокруг семьи популярного исполнителя.

«Если последует такая просьба, я, безусловно, соглашусь. Мне очень нравится Оксана, я давно за ней наблюдаю. Я полагаю, что основания для лишения Джигана родительских прав есть. Здесь мне нужна сама Оксана для того, чтобы изучить вопрос», — пояснила Гордон в разговоре с порталом iReactor.

Она подчеркнула, что лечение от наркотической зависимости является достаточным основанием для того, чтобы поднять вопрос о воспитании ребенка, однако юрист считает, что на данном этапе стоит говорить об ограничении, а не лишении родительских прав.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором Джиган жалуется на то, что его отправили в реабилитационный центр для зависимых от алкоголя и наркотиков в Майами. Кроме того, рэпер агрессивно высказывался в адрес своих детей. Многие связывают странное поведение музыканта с загулом — у исполнителя месяц назад родился сын.

Как сообщают СМИ, теперь Самойлова хочет лишить своего мужа родительских прав. Ранее Джиган устроил разборки из-за наркотиков с рэпером Гуфом. Во время онлайн-трансляции Джиган назвал Гуфа «сторчавшимся наркоманом» и озвучил угрозы в адрес близких, предостерегая их от употребления запрещенных веществ. Гуф в ответ заявил, что глупо делать выпады на него, а потом просить «дорожку» или «косячок» в клубе.