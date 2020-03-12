Коммунист Бортко нарушал закон, совмещая предпринимательство и депутатство

Санкт-Петербург, 12 марта. Депутат Государственной думы седьмого созыва Владимир Бортко до конца 2018 года совмещал предпринимательство и депутатство.

Как стало известно Федеральному агентству новостей из открытых правительственных источников, первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по культуре, член фракции КПРФ, депутат седьмого созыва Владимир Бортко вступил в полномочия парламентария 18 сентября 2016 года, являясь индивидуальным предпринимателем. После избрания в депутаты он не прекращал свое предпринимательство до 29 декабря 2018 года. Почти два года предприниматель был депутатом и наоборот.

По российским законам, индивидуальный предприниматель — физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Согласно нашему законодательству, предпринимательская деятельность — инициативная, самостоятельная, на свой страх и риск, деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Налоговым законодательством России по умолчанию предполагается, что индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность весь период регистрации, когда по умолчанию он обязан к уплате налогов, взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования вне зависимости от размера полученной прибыли.

Согласно федеральному закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ», депутаты и сенаторы не вправе «заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности». В случае вхождения парламентария в состав органа управления хозяйственного общества или иной коммерческой организации, осуществления ими предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности его полномочия прекращаются досрочно (п. «в» ч. 1 ст. 4).

Вопрос, почему полномочия депутата Бортко не были прекращены досрочно, а фракция коммунистов не сообщила о предпринимателе-депутате своим избирателям, Федеральное агентство новостей адресует в комиссию Государственной думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.