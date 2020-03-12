В «Банде умников» прокомментировали сообщения о «детской тюремной энциклопедии»

Москва, 12 марта. Книги «Энциклопедия для детей и подростков «Тюрьмы и места заключения», якобы выпущенной издательством обучающих детских игр «Банда умников», на самом деле не существует.

В издательстве корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали, что «книга» была сфотографирована кем-то из сотрудников на внутреннем корпоративном розыгрыше еще в прошлом году.

«Этой книжки не существует! — заявила собеседница ФАН. — Это был внутренний розыгрыш на 1 апреля еще в прошлом году. И, видимо, фотографии вывесил кто-то из бывших сотрудников или они еще как-то попали в Интернет и разошлись. Мы сами специально этого не делали».

Отметим, что фотографии изначально появились на сайте Pikabu с комментарием автора: «А вы спрашиваете, откуда АУЕ. Никогда бы не подумал, что буду писать этот пост, но это просто [ненормативная лексика] какой-то. Захожу в книжный рядом с домом, вижу на полке такое. Мало того, что чуть ли не каждую неделю появляются новости, как какие-то сопляки возомнили себя гангстерами, так еще и обучающая литература подъехала! Совсем спятили, что ли, такое выпускать? Или раз публика хавает, надо такие книги печатать?»

Впоследствии, правда, автор поста все же разъяснил читателям, что это была шутка, однако фотография разошлась и буквально вчера снова всплыла на одном из популярных блогов, вызвав очередной всплеск негодования. Пользователи восприняли появление «книжной новинки» всерьез.

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что среди книжной продукции есть вполне реальные тюремные «энциклопедии» и «путеводители».