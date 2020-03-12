Индекс РТС на Мосбирже упал на 8,1%

Москва, 12 марта. Индекс РТС на Московской бирже снизился на 8,1% и составил 997,93 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на 11.45.

В предыдущий раз индекс РТС опускался ниже 1000 пунктов 31 июля 2017 года. Кроме того, по данным на 12.44, индекс Мосбиржи упал на 6% ― до 2343,75 пункта. Прежде индекс Мосбиржи опускался ниже 2350 пунктов 28 декабря 2018 года.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5,3%, составив $33,91 за баррель.

Напомним, что в понедельник цены на нефть марки Brent обрушились на 26,5% — до 33,27 доллара за баррель. Это стало следствием ценовой войны, которую развернула Саудовская Аравия вслед за выходом России из соглашения ОПЕК+ по снижению объемов добычи. Российская сторона утверждает, что соглашение не работает, поскольку освободившуюся в результате сокращения производства нишу на рынке тут же занимают американцы со сланцевой нефтью.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя падение рубля на фоне снижения цен на нефть, заявил, что российская экономика обладает большим запасом прочности, а ресурсов бюджета хватит на то, чтобы государство выполнило все социальные обязательства перед населением.