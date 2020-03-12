Звездный таролог Абравитова рассказала о будущем пары Джигана и Самойловой после скандала

Москва, 12 марта. Известный рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова, ведущая популярный блог в Instagram, скорее всего, смогут сохранить семью после скандала с наркотиками. Таким мнением поделилась звездный таролог и психолог Марианна Абравитова.

Напомним, недавно в Instagram появилось скандальное видео, на котором Джиган предстал перед поклонниками не в самом лучшем виде — он матерился и просил свою маленькую дочь принести ему пиво. После этого рэпер признался, что переехал в лечебницу, чтобы избавиться от наркотической и алкогольной зависимости. Также в Сети появилась информация, что Самойлова, недавно родившая четвертого ребенка, уличила мужа в измене.

По словам Абравитовой, даже после скандала пару вполне может ждать счастливое будущее, поскольку видно, что у супругов есть любовь.

«Джиган очень любит своих детей, а дети любят его. Это может стать серьезным фактором, который повернет Оксану опять лицом к Джигану», — отметила таролог.

Кроме того, эксперт не сомневается, что о разгульном поведении будущего супруга модель и блогер знала еще до вступления в брак. Однако на скандал с рэпером Самойлова отреагировала словами «я больше не хочу просыпаться в этот мир». По мнению Абравитовой, причина такой резкой реакции кроется в том, что раньше поведение Джигана не выливалось в медийное пространство. При этом таролог подчеркнула, что Самойлова очень терпеливая девушка.

«Это была как последняя капля, тем более, она только родила ребенка, и это получилось как циничное предательство», — пояснила эксперт.

Абравитова отметила, что супруга рэпера из тех женщин, которым кармой предначертано быть при мужчине и смотреть на спутника снизу вверх.