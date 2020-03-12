Выдворяемые из Польши украинские нелегалы жалуются на «жестокость Варшавы»

Правительство Польши на днях объявило о завершении первого этапа так называемой «миграционной стратегии», предусматривающей полное вытеснение с местного рынка труда гастарбайтеров, нелегально работающих в стране. Нововведение самым непосредственным образом коснулось украинцев, сотни тысяч которых только за последние два месяца были уличены в «незаконной деятельности» в Республике Польша и впоследствии депортированы на родину. Украинские власти, не имеющие возможности предоставить соотечественникам достойную работу и соответствующую зарплату, опасаются массовых акций протестов вернувшихся домой «заробитчан». В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Уроженка Ивано-Франковской области Анна Цвях считает себя «патриоткой, пострадавшей за идеалы Украины на чужбине». А все потому, что несколько дней назад ее в буквальном смысле этого слова выгнали из небольшого населенного пункта в Лодзинском воеводстве, где она работала нянечкой в частном детском саду. Причиной упомянутого изгнания стало отнюдь не отсутствие у украинки разрешительных документов на работу в Польше и даже не наличие у нее судимости на Украине. Дело в том, что на протяжении полугода пани Цвях методично «обрабатывала» детсадовцев украинской националистической пропагандой. Местных детей она называла не иначе как «польскими подонками», а в чем-то провинившихся малышей заставляла выкрикивать речовки в стиле «Бандера придет — порядок наведет!» и «Украина — прежде всего!». Когда «деятельность» Анны стала достоянием общественности, женщину немедленно депортировали и запретили въезд в Польшу сроком на пять лет. «Пострадавшая патриотка» намерена добиваться на Украине предоставления ей пособия по безработице.

Подобного пособия от Киева требует и «трудовой мигрант» из Львова Юрий Криляк. В свое время 50-летний каменщик, трудившийся на стройке под Варшавой, не только ввязался в пьяную драку и избил прибывшего на вызов польского полицейского, но и клятвенно пообещал «заложить мины» под все административные здания столицы Польши. Когда пришедшего в чувства Юрия, который, кстати, работал на стройке нелегально, передавали украинским пограничникам, он растерянно резюмировал: «Но ведь нас [украинцев-нелегалов] здесь [в Польше] очень много. Всех не выгоните».

И действительно — много. По самым скромным подсчетам, на сегодняшний день на территории от Белостока до Щецина без соответствующих документов работают около 800 тысяч украинских граждан.

«Наша задача заключается в том, чтобы сделать рынок труда полностью цивилизованным и раз и навсегда решить проблему незаконного трудоустройства, — сказал корреспонденту ФАН инспектор воеводской (областной) миграционной службы Дариуш Смолень. — Ни для кого не секрет, что основную неквалифицированную работу в нашей стране выполняют именно украинцы, и в целом мы ценим их как исполнительных и добросовестных работников. Но многие из них, зарабатывая на жизнь в Польше нелегально, представляют угрозу для закона и порядка нашего государства».

По его словам, масштабные акции в рамках новой польской «миграционной стратегии» будут продолжаться.

«Нарушающие наши правила украинцы уже жалуются на «жестокость Варшавы», однако в данном случае речь идет не о «жестокости», а о жесткости, и эту жесткость мы будем проявлять и в дальнейшем».

Как бы там ни было, а на родине участь украинских гастарбайтеров, изгнанных из сопредельного государства, также оказывается незавидной.

«Украина физически не может предоставить всем бывшим «заробитчанам» даже временное пособие по безработице, — рассказала сотрудница филиала службы занятости в Киеве Галина Осадчая (имя изменено). — В [украинской] казне нет денег, чтобы обеспечить почти миллион людей, возвращающихся из Польши, мало-мальски приличным содержанием».

На вопрос, как быть соотечественникам в этой ситуации, она ответила просто: «Пусть выходят на «майдан». И тут же добавила, что такое развитие ситуации грозит Украине социальной катастрофой.

Тем временем из-за пандемии коронавируса во въезде в Италию, Испанию и Португалию (страны, где работает большинство украинских гастарбайтеров) уже отказано около 80 тысячам украинцев.