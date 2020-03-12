Доктор Комаровский отказался отменять отпуск из-за коронавируса

Москва, 12 марта. Педиатр и телеведущий Евгений Комаровский уверен, что коронавирус нового типа COVID-19 неизбежен, скоро он станет таким же привычным, как грипп.

Ведущий «Школы доктора Комаровского» считает, что не стоит поднимать панику вокруг коронавируса. Врач призвал смириться с тем, что болезнь придет в каждый дом. Вирус распространился не только в Китае, но и по всему миру, а значит, скоро доберется и до России.

«Мы все заболеем. Или не заболеем. Или заболеем в легкой форме», — добавил врач.

Комаровский подчеркнул, что важно соблюдать личную гигиену и профилактику. При этом специалист рассказал, что не собирается отменять долгожданный отпуск, однако врач не уточнил, в какую страну он едет, пишет «Царьград».

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Несмотря на меры, предпринятые китайскими властями, заболевание распространилось за пределы страны. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии.

В четверг глава Кабмина РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России угроза распространения коронавируса COVID-19 сведена к минимуму. Председатель правительства также попросил граждан с пониманием относиться к профилактическим мерам, предупреждающим распространение коронавируса.