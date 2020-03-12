Хоккейный матч «Москва» — «Динамо» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Москва, 12 марта. Хоккейный матч между командами «Москва» и «Динамо» пройдет при пустых трибунах. Такое решение приняла Континентальная хоккейная лига в связи с эпидемией коронавируса.

Организаторы спортивного состязания ссылаются на указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении дополнительных ограничительных мер.

«В связи с решением государственных органов, отсутствием у клуба «Спартак» технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5 тыс. человек, КХЛ приняла решение о проведении 12 марта матча между «Спартаком» и московским «Динамо» без зрителей», — говорится в сообщении.

Представители КХЛ подчеркнули, что возврат билетов можно будет оформить с 13 марта. Вся информация об этой процедуре будет позже опубликована на сайте «Спартака». Со своей стороны лига обещает провести бесплатную трансляцию матча на своем канале в YouTube.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в КХЛ, «Спартаку» выдвинули условие: ему разрешат провести матч со зрителями, если он сможет обеспечить проход только 5 тыс. человек, однако клуб назвал это нереальным. Команда заявила, что не может разрешить одним фанатам посещать матч и при этом отказать другим. В четверг в Москве состоится встреча КХЛ и представителей московских клубов, на которой будет решено, как проводить матчи в дальнейшем.



Напомним, что вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом, произошла в Китае в конце прошлого года. На сегодняшний день в мире зарегистрировано 119,2 тыс. случаев заражения. Более 4 тыс. человек скончалось. ВОЗ официально назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.

Из-за эпидемии многие массовые мероприятия оказались отменены. В частности, отменена E3-2020 — крупнейшая в мире конференция игровой индустрии. Кроме того, под риском отмены оказалась летняя Олимпиада, которая в этом году должна была пройти в Токио, и Евро-2020. В Италии, которая больше других европейских стран пострадала от коронавируса, футбольные матчи проходят при пустых трибунах.