В посольстве Ливии отказались принять обращения о незаконно удерживаемых россиянах

Акциям у здания ливийского посольства в Москве в поддержку незаконно удерживаемых в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана уже месяц — депутаты, общественные и культурные деятели, журналисты, «коллеги по цеху» и все неравнодушные каждый день принимают участие в одиночных пикетах, чтобы достучаться до правительственных органов в Ливии. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал о происходящем сегодня у здания посольства.

Вместе с Малькевичем на Мосфильмовскую улицу, 38 пришли порядка 30 человек, выстроившихся в порядке живой очереди. Президент ФЗНЦ подчеркнул, что ливийцы, видимо, внимательно читают Telegram-канал общественного деятеля, который до начала пикета сообщал о своих намерениях прийти к посольству Ливии.

«Пока мы тут все собирались, они вызвали патрульную машину, а потом к 11 часам подъехал еще полицейский микроавтобус. У посольства выстроилось от 10 до 15 человек-правоохранителей. Но я должен подчеркнуть: во-первых, все вели себя абсолютно корректно. Во-вторых, все [в посольстве] прекрасно осведомлены о нашей ситуации [сложившейся с российскими социологами в Ливии]. В-третьих, я говорю, не упоминая должностей, все полицейские не только знают о ребятах [социологах] — они сопереживают им, понимают беспредел, который творится, но они на службе. Т. е. им поступил сигнал — ливийцы боялись, что возмущенные россияне штурмом возьмут здание», — утверждает Александр Малькевич.

По мнению собеседника ФАН, все пикетчики вели себя вполне корректно, выстроившись в очередь (в здание посольства Ливии пускают по одному человеку), чтобы зарегистрировать в канцелярии свое обращение с требованием освободить незаконно удерживаемых россиян. Первым как президент ФЗНЦ в здание посольства пошел Малькевич.

«Дальше начался цирк: никакой канцелярии там нет. В холле сидит очень плохо говорящий по-русски сотрудник, который зачем-то снял ксерокопию с моего паспорта, бормотал что-то невнятное и взял мое обращение. Ни входящий номер, никакого штампа или расписки о получении документа он не взял — только написал на тексте обращения мой телефон, по которому дадут ответ, и мы на этом расстались», — рассказывает президент ФЗНЦ.

После того, как он вышел из здания, по интеркому в посольство позвонила одна из участниц пикета, которая также намеревалась подать обращение. По словам Малькевича, среди сотрудников посольства началась паника.

«Ливийцы потребовали запереть ворота, закрыть калитку, отключили интерком. В течение получаса люди стояли в очереди: ветер, дождь, вели какие-то переговоры… Хочу, кстати, поблагодарить служителей правопорядка — с их помощью вели переговоры с сотрудниками», — говорит он.

Сотрудники посольства, в свою очередь, заявили, что в ближайшее время пришлют кого-то, чтобы собрать заявления у всех сразу, «пачкой» — получилось в общей сложности около 30 штук. Однако после небольшой заминки и очередной серии переговоров людям сказали, что сотруднику якобы стало плохо.

«Он посмотрел в окно, увидел, сколько там людей и сказал, что выйти не может — мол, отправляйте заявления по почте! Ситуация вопиющая! Полное нежелание работать в правовом поле, следовать каким-то общечеловеческим, этическим нормам, дипломатическому протоколу. Как может так сложиться, что в посольстве, занимающем гигантское здание, построенное еще при Каддафи, нет даже нормально работающей канцелярии? Т. е. ни один человек не может обратиться с письмом, запросить визу», — поражается общественный деятель в беседе с ФАН.

В заключение он назвал посольство Ливии «осажденной крепостью, в которой сидят люди, которые не понимают, как нужно жить и работать в современном демократическом государстве».

Александр Малькевич призвал всех неравнодушных присоединиться к акции с требованиями к ливийскому правительству предоставить все необходимые пояснения и признать факт незаконного задержания, а затем освободить из заключения Максима Шугалея и Самера Суэйфана и инициировать процесс по привлечению к ответственности виновных лиц.

Текст данного обращения любой желающий может скачать с сайта Фонда, вписать свои реквизиты и отнести в канцелярию посольства в часы его работы.

Напомним, российские социологи ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в Триполи в мае 2019 года боевиками террористической группировки RADA, подконтрольной министру внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаге. Россиянам до сих пор не предъявили обвинений, однако продолжают удерживать в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», известной пытками и бесчеловечным отношением тюремщиков к заключенным.