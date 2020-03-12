Подозреваемых в подготовке массового убийства подростков отправили под домашний арест

Саратов, 12 марта. Саратовский областной суд отменил арест одного из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств. Юноше изменении меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установленная мера пресечения будет действовать до 20 апреля. Второго подозреваемого подростка также отпустили под домашний арест, который продлится до 25 апреля.

Напомним, что двух подростков задержали в феврале по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу. ЦОС ФСБ опубликовал видео, на котором один из задержанных подростков сообщает, что планировал убить из мести около 40 человек.

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».