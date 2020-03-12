Подписчики пожелали скорейшего выздоровления заразившемуся коронавирусом Хэнксу

Канберра, 12 марта. Известный голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита заразились коронавирусом. По его словам, в ближайшее время пару будут обследовать и держать в изоляции.

«Привет, ребята. Рита и я сейчас в Австралии. Мы чувствуем себя немного уставшими, как при простуде, и испытываем некоторые боли. У Риты периодически озноб и легкая лихорадка. Чтобы сделать все правильно, мы сдали анализы на коронавирус, и они оказались положительными», — пишет Хэнкс в Instagram.

Актер посоветовал своим подписчикам беречь себя и пообещал делиться новостями о своем состоянии. Новость о заражении взбудоражила поклонников Хэнкса. Многие в комментариях выражают кинозвезде сочувствие и желают скорейшего выздоровления.

«Черт побери, братан», «Выздоравливайте скорее», «Берегите себя, желаю обоим скорейшего восстановления», «Бог ты мой! Выздоравливайте. Моя семья любит вас», — пишут подписчики.

Том Хэнкс является одним из самых известных современных американских актеров. Наибольшую популярность ему принесли ленты «Тернер и Хуч», «Неспящие в Сиэтле», «Форест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Вам письмо», «Изгой», «Зеленая миля» и «Код да Винчи».

Напомним, что вспышка пневмонии COVID-19, возбудителем которой стал новый коронавирус SARS-CoV-2, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Во всем мире уже зарегистрировано 119,2 тыс. случаев заражения. Более 4 тыс. человек скончалось от заболевания. ВОЗ официально назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.