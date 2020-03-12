Сирия, 12 марта. Минобороны Великобритании подтвердило гибель одного из своих военных в Ираке. Два взрыва прогремели в городе Ат-Табка в провинции Ракка. Совестное патрулирование Турции и РФ прошло на северо-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают разминирование местности в окрестностях Алеппо; провели спецоперацию по поиску «спящих ячеек» ИГ1 в Западном Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрывов в городе Ат-Табка юго-западнее Ракки.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции патрулирует территорию на северо-востоке Алеппо.

Провинция Алеппо

Российская военная полиция и ВС Турции провели совместное патрулирование приграничной зоны на севере САР. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), объединенные войска обследовали район Кобани в северо-восточной части провинции. Прикрытие им обеспечивают российские военные вертолеты.

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают разминирование местности в западных пригородах Алеппо. Саперы САА завершили очередной этап подрывных работ в освобожденных в прошлом месяце районах Лейрамун, Аз-Захра и Аль-Кастелло в 16.00.

Боевики вооруженной оппозиции между тем не престают нарушать действующий в Идлибской зоне деэскалации режим тишины. По данным Минобороны РФ, российской стороной было зафиксировано 11 случаев открытия огня со стороны радикалов. Три из них произошли в Латакии, 2 — в Алеппо и 6 — в Идлибе. При этом турецкой частью представительства факты нарушения перемирия зафиксированы не были.

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственные войска приступили к спецоперации по поиску и ликвидации так называемых спящих ячеек «Исламского государства» в западной части региона. Twitter-канал (DeirEzzor24) передает, что сирийцы задействовали артиллерию и танки для атаки на укрытия боевиков недалеко от города Кобаджиб. Данных о результатах работы сил САР пока не поступало. Напомним, по мнению многих военных экспертов, джихадистам ИГ все еще удается сохранять присутствие в Сирийской пустыне благодаря поддержке сил международной коалиции, базирующихся в соседнем Хомсе. Как известно, ранее не раз появлялись свидетельства того, что на американской базе «Ат-Танф» проводится обучение террористов.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Telegram (NORSFS2) сообщает о том, что в городе Ат-Табка на юго-западе от Ракки прогремели сразу два взрыва. Информации о возможных пострадавших среди мирного населения пока не поступало. Как известно, территория населенного пункта находится под контролем курдских боевиков, в зонах оккупации которых практически ежедневно происходят вылазки террористов «Исламского государства». Предполагается, что именно подпольные группы ИГ стоят за организацией этих двух взрывов.

Ирак

Министерство обороны Великобритании подтвердило гибель одного из своих военнослужащих на военной базе «Таджи» севернее Багдад. Погибший занимал должность военного медика. Напомним, сегодня ночью неизвестные выпустили по американскому объекту не менее 15 ракет, в результате чего, помимо британского солдата, скончались двое военных ВС США. Кроме того, 12 человек пострадали. Эти данные были опубликованы координационным органом операции «Непоколебимая решимость», созданным международной коалицией. Telegram-канал (rybar) отмечает, что атака произошла в день рождения генерала Касема Сулеймани, командира спецназа «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Как известно, он был убит в результате атаки США на иранские военные объекты 3 января в Багдаде. Тогда Иран пообещал отомстить Вашингтону.

1 Организация запрещена на территории РФ.