Росстандарт сообщил об отзыве 12 тыс. автомобилей Lada из-за проблем с тормозами

Москва, 12 марта. Росстандарт отозвал 12 192 автомобиля Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus, которые были проданы в период с сентября 2019 года по настоящее время из-за проблем с тормозами. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

По имеющимся данным, в данных моделях отечественных авто были обнаружены проблемы с работой обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

Отмечается, что представители компании должны предупредить всех автовладельцев, купивших транспортные средства, о том, что им необходимо отвезти авто в ближайший сервисный центр компании «АвтоВАЗ». Имеющиеся недочеты будут устранены специалистами.

Ранее ФАН сообщал, что «АвтоВАЗ» продает в марте 2020 года машины Lada со скидками в 20–50 тысяч рублей. При приобретении Lada 4 x 4 предлагается скидка на 30 тысяч рублей, XRay — до 50, Largus — 40, Vesta Sport — 50.