США сократят число военных на крупнейших за 25 лет учениях НАТО

Москва, 12 марта. Европейское командование США решило сократить число военных, которые должны были принять участие в самых крупных за последние 25 лет совместных учениях в Европе Defender Europe 2020, сообщило издание Army Times со ссылкой на пресс-службу EUCOM.

Такое решение было принято в связи с распространением по всему миру коронавирусной инфекции, указало издание.

«Мы серьезно относимся к вспышке коронавируса и уверены, что, приняв это важное решение, мы продолжим вносить свой вклад в предотвращение дальнейшего распространения вируса», — заявили в EUCOM.

Изначально планировалось, что в маневрах Defender Europe 2020, которые пройдут на территории Литвы, должны будут принять участие от Соединенных Штатов около 20 тысяч военнослужащих.

Насколько именно сократится состав американской команды для участия в учениях, не уточняется.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса, который впоследствии получил официальное название COVID-19, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус стал распространяться за пределы КНР, зараженные есть практически в каждой стране мира.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса Соединенные Штаты с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней. Правило не будет действовать только для Великобритании, отметил «Царьград».