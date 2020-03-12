Facebook не стал оспаривать штраф в размере 4 млн за нарушение законов РФ

Москва, 12 марта. Решение о штрафе в размере четырех миллионов рублей для американской социальной сети Facebook вступило в силу, апелляционной жалобы так и не поступило. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Таганского суда Москвы.

Соцсеть Facebook была оштрафована на четыре миллиона рублей. Таганский районный суд признал виновной компанию Facebook в неисполнении требований Роскомнадзора (ч. 8 ст. 13.11 КоАП России «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).

Напомним, 31 января этого года Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении двух американских компаний Facebook и Twitter, которые не выполнили требования о локализации данных граждан РФ в установленный срок.

В Роскомнадзоре заметили, что выплата штрафа не освобождает компании от выдвинутых требований. Если они в ближайшее время не локализируют данные на территории России, то штраф возрастет до 16 миллионов рублей, пояснили в ведомстве.

Многие эксперты, политологи и общественники неоднократно говорили, что Facebook работает в интересах американского Госдепа. Нередко американскую социальную сеть ловили на публикациях материалов откровенно русофобского характера.

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов уверен, что Facebook продолжит собирать информацию для спецслужб США. Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что россиянам, в том числе чиновникам, следует отказаться от использования американских социальной сети Facebook и мессенджера WhatsApp.