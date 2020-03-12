Мишустин заявил о большом запасе прочности российской экономики

Москва, 12 марта. Российская экономика обладает большим запасом прочности, а ресурсов бюджета хватит на то, чтобы государство выполнило все социальные обязательства перед населением. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя падение рубля на фоне снижения цен на нефть.

По его словам, размер золотовалютных резервов Центробанка РФ превышает 570 млрд долларов, а объем Фонда национального благосостояния превышает 10 трлн рублей.

«Даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет. Это достаточное условие для того, чтобы исполнить в полном объеме все социальные обязательства», — отметил глава правительства.

Мишустин также напомнил, что подобные цены на нефть уже наблюдались четыре года назад, однако тогда последствия для российской экономики были незначительными. Она показала свою гибкость и способность к адаптации, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в понедельник цены на нефть марки Brent обрушились на 26,5% — до 33,27 доллара за баррель. Это стало следствием ценовой войны, которую развернула Саудовская Аравия вслед за выходом России из соглашения ОПЕК+ по снижению объемов добычи. Российская сторона утверждает, что соглашение не работает, поскольку освободившуюся в результате сокращения производства нишу на рынке тут же занимают американцы со сланцевой нефтью.