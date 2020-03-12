Петербургская епархия не считает коронавирус помехой паломничеству к мощам Иоанна Предтечи

В петербургской епархии объяснили, почему, несмотря на объявленную ВОЗ пандемию, вызванную коноравирусом, в Северной столице проходит массовое поклонение мощам Иоанна Крестителя, к которым выстраиваются огромные очереди.

В город привезли ковчег с частицей мощей одного из самых почитаемых в христианстве святых — Иоанна Предтечи (Крестителя) — пророка, крестившего Иисуса Христа. Реликвию, доставленную из Иерусалима, поместили в Казанском кафедральном соборе, к ковчегу с мощами сразу же стали выстраиваться огромные очереди, паломничество не прекращается до позднего вечера.

Руководитель сектора коммуникаций информационного отдела Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова не считает, что паломничество к мощам святителя создает дополнительную опасность распространения коронавируса. По словам представителя петербургской епархии, никаких санитарных правил и предписаний поклонение верующих мощам не нарушает.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Родоманова отметила, что никаких карантинных ограничений в Петербурге пока не вводилось, массовые мероприятия не отменялись.

«Мне не кажется, что это опасно», — сказала представитель РПЦ, отвечая на вопрос ФАН относительно наличия угрозы заражения коронавирусом при скоплении большого количества паломников.

«Вопрос о паломничестве каждый человек решает самостоятельно, — продолжила пресс-секретарь епархии. — При этом напомню, что у церкви есть большой, можно сказать многовековой опыт взаимодействия с эпидемиями. Раньше люди не поддавались такой панике, приходили в храм, обращались с верой за помощью в случае каких-то опасностей для здоровья, для Отечества…».

Сегодня церковь полностью соблюдает все правила, касающиеся санитарно-эпидемического благополучия, отметила Родоманова.

«Напомню, в среду было заседание Священного Синода, на котором было принято специальное заявление, связанное с эпидемией коронавируса. С положениями этого документа можно ознакомиться на сайте патриархии. В документе в частности говорится, чтобы люди не поддавались панике и страху, чтобы трезво относились к разнообразной информации, которая появляется по поводу коронавируса. Но самое главное — чтобы люди трезво относились к состоянию своего собственного здоровья. Если человек ощущает недомогание, если он понимает, что болен, совершенно логично с его стороны — подумать об окружающих и постараться вести себя так, чтобы не предоставлять ни для кого угрозу».

Это не значит, что верующие не подвержены эпидемиям, они болеют точно так же, как и все остальные люди, отметила собеседница ФАН.

«Просто в этой ситуации нужно относиться к себе и к своему здоровью как к дару Божьему, нужно беречь свое здоровье и здоровье окружающих. Приходить в храм к святым мощам никто никого не принуждает. Люди принимают это решение самостоятельно. Кроме того, в храмах сейчас введены дополнительные профилактические санитарно-гигиенические меры. В храмах проводится регулярная влажная уборка, собственно, это было и раньше, а киоты икон и ковчеги с мощами протирают специальными санитарными растворами», — отметила Наталья Родоманова.

Пророк Иоанн Креститель известен своей подвижнической жизнью и мученической смертью. Иоанна ненавидели вероотступники, и вследствие козней врагов он был обезглавлен. 8 марта православная церковь вспоминала первое и второе обретение головы Иоанна Предтечи.

Согласно народным верованиям, молитва пророку Иоанну исцеляет от головной боли и вообще от болезней головы, святому также молятся об избавлении от нечистой силы и порчи.

Поклониться мощам святителя Иоанна можно до 17 марта с 8.00 до 23.00.

Ранее фармаколог призвал на время эпидемии забыть о традициях трогать руками памятники и другие предметы, на которых могут быть возбудители болезней.